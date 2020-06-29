Кубок Англии: определен последний полуфиналист (Видео)

Команда Александра Зинченко победила «Ньюкасл».
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии. В матче 1/4 финала «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Ньюкасл» 2:0.
На 37-й минуте де Брюйне реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Во втором тайме Стерлинг удвоил преимущество «Ман Сити».
Украинский полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных.
В полуфиналах Кубка Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» - «Челси», «Арсенал» - «Манчестер Сити». Матчи состоятся 18-19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».