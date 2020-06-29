Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри

Максимов прокомментировал ничью с Олимпиком

Максимов прокомментировал ничью с Олимпиком
01:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Главный тренер Ворсклы прокомментировал результат матча 28-го тура УПЛ.

Ворскла и Олимпик сыграли вничью, не сумев поразить ворота друг друга. 

"Мы были уставшие. Не могу сказать, что мы не хотели, но усталость дала о себе знать. Чемпионат большой, много матчей. Одни и те же футболисты не могут играть все игры. Мы стараемся применять ротацию. Даем шанс молодежи".

"Мы не проиграли сегодня и для нас это хороший результат. Ничего страшного не случилось. Мы отдали все силы в Мариуполе. Ряд игроков получили травмы или выбыли из-за дисквалификации. Такая ситуация сложилась. Но так играть тоже нельзя. Будем принимать какие-то решения", — приводит слова Юрия Максимова официальный сайт Олимпика. 

Напоминаем, полтавчане после выхода в финал Кубка Украины не смогли показать яркий футбол и победить соперника. Поединок завершился без голов - 0:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ворскла, УПЛ, Новости футбола, Олимпик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
03 Кубок Англии: определен последний полуфиналист (Видео)
04 УПЛ: удаление Муравского не помешало Мариуполю одолеть Днепр-1 (Видео)
05 УПЛ: Ворскла не смогла поразить ворота Олимпика, дончане тоже результативностью не отметились (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь