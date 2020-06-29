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Михаил Метревели о победе Десны над Динамо: "Заслуживает аплодисментов"

Михаил Метревели о победе Десны над Динамо: "Заслуживает аплодисментов"
01:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Эксперту понравилось, что черниговцы проявили волю к победе.

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели высказался о поражении «Динамо» в матче с «Десной» (2:3) в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины.

«Сначала Динамо дало хороший нокаут Десне, забив быстрый гол. Возможно, это немного спутало карты. Киевляне не ожидали, что Десна так быстро придет в себя, и начнет в своем фирменном стиле выбегать вперед, контратаковать, создавать голевые моменты. 

Какой-то отрезок времени в первом тайме Десна доминировала, что не характерно этой команде в игре против лидеров. Десна заслуживает аплодисментов. Они сыграли очень здорово и до конца верили в победу», - сказал Метревели.

Напоминаем, в рамках 28-го тура чемпионата Украины черниговская Десна в тяжелейшем поединке переиграла Динамо со счетом 3:2.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Десна, УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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