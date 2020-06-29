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Леоненко: Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо

Леоненко: Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер
Специалист нашел идеального кандидата на пост тренера киевлян.

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). В частности, специалист упомянул о Викторе Скрипнике, который, по его мнению, достоин тренировать киевское «Динамо».

«Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо. Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны Шахтеру.

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Что касается Шахтера, то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть», - считает Леоненко.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Виктор Леоненко, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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