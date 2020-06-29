Ювентус и Барселона обменялись игроками

Официальное подтверждение от клубов ожидается в ближайшее время.

Артур Мело и Миралем Пьянич уже подписали контракты с Ювентусом и Барселоной соответственно.

Ожидается, что уже сегодня оба клуба официально объявят о свершившемся обмене полузащитниками, которые вчера прошли медосмотр перед грядущими переходами.

Известно, что Артур подписал пятилетний контракт с Ювентусом, а его трансфер обошелся Старой синьоре в сумму около 70 миллионов евро. За переход Пьянича Барселона заплатила порядка 60 миллионов.

В нынешнем сезоне Артур провел 28 матчей за Барселону (4 гола и 4 ассиста), на счету Пьянича 36 матчей за Ювентус, в которых он забил трижды и отдал 4 голевые передачи.

Ювентус лидирует в Серии А, Барселона же близка к тому, чтобы впервые с 2017 года остаться без чемпионского титула в Испании (каталонцы отстают от Реала на два очка).