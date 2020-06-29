"Я очень зол": Вербич прокомментировал поражение Динамо от Десны

Киевское Динамо уступило Десне накануне матча с Шахтером.

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич не скрывал, что очень недоволен поражением столичной команды в матче 28-го тура чемпионата Украины против "Десны" (2:3).

- Так проиграть на последней минуте после углового... Не знаю, что сказать - не слов. Я очень зол. В следующем туре мы играем с "Шахтером". Мы все знаем, на каком уровне играет "Шахтер" и знаем, что будет тяжелая игра, но нам нужны очки. Постараемся, чтобы в следующем матче показать лучше игру, чем сегодня.

Нам нужно посмотреть, поговорить и успокоиться. Найти ошибки, потому что так играть нельзя. Сегодня "Десна" была лучше и, я думаю, они заслужили три очка. Мы открыли счет, а потом сели чуть назад. "Десна" забила с первого момента и еще два гола с угловых.

Такие ошибки в профессиональном футболе просто нельзя делать. Если хотим попасть в квалификацию Лиги чемпионов, если хотим попасть в еврокубки, так нельзя делать, - заявил Вербич в интервью "Профутболу".