Игрокам Карпат разослали СМС об отмене матча

Матч против «Львова» может стать для «зелено-белых» последним в нынешнем сезоне.

27 июня «Карпаты» провели первый поединок после возобновления сезона – сыграли в Луцке со «Львовом». Матч завершился боевой ничьей 1:1.

Однако, по имеющейся информации, этот поединок для «зелено-белых» может стать последним в нынешнем сезоне. По информации Sport.ua, на второй день после львовского дерби футболистам «Карпат» были разосланы сообщения, суть которых – матча с «Мариуполем», запланированного на 1 июля, не будет. Причина столь категорического решения не указывается. Мол, ждите дальнейших указаний.

Напомним, что «Карпаты» в чемпионате Украины занимают последнее, 12-е место. В активе команды – лишь 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» на этой неделе снимутся с чемпионата.