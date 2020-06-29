Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола

Барселона не довольна работой Сетьена: его хотят уволить в конце сезона

Барселона не довольна работой Сетьена: его хотят уволить в конце сезона
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф championat.com
Барселона планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона.

Энрике Сетьен, скорее всего, не будет возглавлять каталонскую «Барселону» после нынешней кампании. Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.

Боссы «Барселоны» недовольны работой Сетьена. Они готовы продолжить с ним сотрудничество только в случае резкого улучшения результатов, а также завоевания титулов испанской Примеры и Лиги чемпионов.

На этот момент каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры. Они отстают от мадридского «Реала» на два очка. В Лиге чемпионов сине-гранатовые сражаются с «Наполи» за выход в четвертьфинал (первый матч завершился со счётом 1:1).

Против Сетьена выступают также многие футболисты команды во главе с нападающим Лионелем Месси и защитником Жераром Пике. Они недовольны тактикой испанского специалиста и его комментариями в прессе.

Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

Энрике возглавил «Барселону» в середине января. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Главным претендентом на пост нового главного тренера сине-гранатовых считается бывший хавбек клуба Хави, который в настоящее время работает в катарском «Аль-Садде».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Примера, Энрике Сетьен.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Кубок Англии: определен последний полуфиналист (Видео)
03 УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
04 Рябоконь прокомментировал победу над Динамо
05 Михаил Метревели о победе Десны над Динамо: "Заслуживает аплодисментов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь