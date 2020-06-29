Коронавирус в МЛС: 18 футболистов сдали положительные тесты

МЛС подтвердила 26 случаев заражения COVID-19 среди представителей клубов лиги после массового тестирования на коронавирус.
В числе зараженных 18 футболистов и шесть клубных сотрудников, чьи имена не разглашаются. Всего с 4 июня (в этот день были возобновлены командные тренировки) было протестировано 668 игроков.
Отмечается, что футболисты и клубный персонал проходят тестирование до и после прибытия во Флориду, где состоится рестарт чемпионата МЛС. На сегодняшний день 329 человек прошли тесты после прибытия, есть два положительных результата, оба принадлежат игрокам.
Известно, что сейчас в Орландо находятся пять команд лиги: Сан-Хосе Эртквейкс, Орландо Сити, Миннесота Юнайтед, Коламбус Крю и Даллас.
МЛС планирует возобновить чемпионат мини-турниром в парке Disney World, штат Флорида. До вынужденной паузы в лиге было сыграно два тура.