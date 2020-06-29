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Коронавирус в МЛС: 18 футболистов сдали положительные тесты

Коронавирус в МЛС: 18 футболистов сдали положительные тесты
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
И еще шесть клубных сотрудников.

МЛС подтвердила 26 случаев заражения COVID-19 среди представителей клубов лиги после массового тестирования на коронавирус.

В числе зараженных 18 футболистов и шесть клубных сотрудников, чьи имена не разглашаются. Всего с 4 июня (в этот день были возобновлены командные тренировки) было протестировано 668 игроков.

Отмечается, что футболисты и клубный персонал проходят тестирование до и после прибытия во Флориду, где состоится рестарт чемпионата МЛС. На сегодняшний день 329 человек прошли тесты после прибытия, есть два положительных результата, оба принадлежат игрокам.

Известно, что сейчас в Орландо находятся пять команд лиги: Сан-Хосе Эртквейкс, Орландо Сити, Миннесота Юнайтед, Коламбус Крю и Даллас.

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МЛС планирует возобновить чемпионат мини-турниром в парке Disney World, штат Флорида. До вынужденной паузы в лиге было сыграно два тура.

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Все по теме:

МЛС, Футбол, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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