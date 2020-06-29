Карпаты могут сняться с чемпионата

Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию в клубе.

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. «Карпаты» не поедут на матч очередного тура УПЛ и могут сняться с сезона из-за отсутствия денег.

«Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании «Крисал Холдингс», чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями».

«Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у «Карпат» буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета».

«После смены собственника компании «Мендил Лимитед», Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией «Крисал Холдингс», Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом».

«Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители «Крисал Холдингс», наконец, обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс», - сказал Ящишин.

СМИ сообщают, что 50% клуба владеет Игорь Коломойский, который потерял интерес к футболу.