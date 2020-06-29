Бывшая легенда Ливерпуля покинул Австралию ради семьи

Фаулер покинул пост главного тренера австралийского Брисбен Роар.

Робби Фаулер покинул пост главного тренера австралийского Брисбен Роар.

Бывший нападающий Ливерпуля вернулся в Англию вместе со своим ассистентом Тони Грантом после того, как в марте чемпионат Австралии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вице-президент Брисбен Роар Крис Фонг заявил, что в нынешних условиях Фаулер не намерен покидать Англию и хочет находиться рядом со своей семьей. В связи с этим стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Фаулер возглавил Брисбен Роар в апреле 2019 года. К моменту остановки сезона в А-Лиге его команда занимала четвертое место в турнирной таблице.