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Бывшая легенда Ливерпуля покинул Австралию ради семьи

Бывшая легенда Ливерпуля покинул Австралию ради семьи
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Фаулер покинул пост главного тренера австралийского Брисбен Роар.

Робби Фаулер покинул пост главного тренера австралийского Брисбен Роар.

Бывший нападающий Ливерпуля вернулся в Англию вместе со своим ассистентом Тони Грантом после того, как в марте чемпионат Австралии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вице-президент Брисбен Роар Крис Фонг заявил, что в нынешних условиях Фаулер не намерен покидать Англию и хочет находиться рядом со своей семьей. В связи с этим стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

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Фаулер возглавил Брисбен Роар в апреле 2019 года. К моменту остановки сезона в А-Лиге его команда занимала четвертое место в турнирной таблице.

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ФК Ливерпуль, Робби Фаулер.

Автор:

Телеграф
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