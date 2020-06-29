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Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро

Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Игрок сборной Украины остался в Бельгии еще на один сезон.

Брюгге заплатил Шахтеру один миллион евро за продление аренды защитника Эдуарда Соболя еще на один сезон. О сделке было официально объявлено еще в конце мая.

После окончания арендного срока Соболь может остаться в Брюгге, подписав с бельгийцами полноценный контракт. Этот момент был согласован руководствами обеих клубов.

Ранее Брюгге хотел выкупить Соболя и пытался добиться снижения цены на защитника до 3 миллионов евро, но в итоге бельгийцы договорились о продлении аренды игрока сборной Украины.

Соболь перебрался в Брюгге на правах аренды прошлым летом. В сезоне-2019/20 защитник сыграл 36 матчей в составе черно-синих, отличившись четырьмя результативными передачами.

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В середине мая чемпионат Бельгии был досрочно завершен. Чемпионом страны стал Брюгге Соболя, который в следующем сезоне сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, Эдуард Соболь.

Автор:

Телеграф
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