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Мариуполь настаивает на техническом поражении Карпат

Мариуполь настаивает на техническом поражении Карпат
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Укринформ
Если львовской клуб не приедет на матч УПЛ 1 июля в Мариуполе, его ожидают санкции.

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин прокомментировал телеканалу «Футбол» ситуацию с возможным снятием «Карпат» с УПЛ.

«Мы готовы были поддержать «Карпаты» в этой ситуации, готовы были взять расходы по проведению матча в Мариуполе. Там вроде поддержали. А сейчас мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство «Карпат» навстречу не получается. Мы разочарованы.

Далее мы уже не будем толерантными. Будем вести разговор о техническом поражение. Не приехали - получите техническое поражение», - сказал Санин.

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Напомним, сегодня СМИ сообщили, что «Карпаты» снимутся с УПЛ на этой неделе из-за долгов. Клуб подтвердил финансовые проблемы, а игрокам львовского клуба разослали СМС, что матч с «Мариуполем» не состоится.

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Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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