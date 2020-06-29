Форвард Динамо может перейти в Фенербахче

Интерес к нему проявляют и Галатасарай с Монако.

Фенербахче рассматривает вариант с подписанием форварда Динамо Жерсона Родригеса, передает турецкий портал Fanatik.

Руководство стамбульского клуба положительно оценивает выступления люксембуржца в составе Анкарагюджю, куда тот зимой перебрался на правах аренды.

На счету Родригеса уже 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах турецкой Суперлиги. Кроме Фенербахче интерес к Жерсону приписывали другому стамбульскому гранду, Галатасараю, а также Монако.

Игроком Динамо Родригес стал прошлым летом, за полгода в составе бело-синих он забил дважды в 12 матчах. Позднее нападающий был переведен в дубль из-за проблем с дисциплиной.

В чемпионате Турции Фенерабхче занимает шестое место после 29 сыгранных туров.