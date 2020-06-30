Валенсия уволила второго тренера по ходу сезона

Альберто Селадес был уволен с поста главного тренера Валенсии.

Руководство "Летучих мышей" решило уволить главного тренера Альберто Селадеса до окончания сезона. Команда идет на 8-м месте с 46 очками и рискует не попасть в еврокубки.

Валенсия добыла победы только в 2 матчах из 13 последних. Следующий матч команда проведет 1 июля против Атлетика - прямого конкурента по турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера будет 56-летний Воро Гонсалес, который ранее уже принимал руководство команды.

Напомним, Селадес стал вторым тренером, которого Валенсия увольняет по ходу сезона. Ранее клуб уволил Марселино Тораля из-за его смелого высказывания на пресс-конференции.