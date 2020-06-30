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Первая лига: ничья Ингульца и другие результаты

Первая лига: ничья Ингульца и другие результаты
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» и «Металлист 1925» возглавляют турнирную таблицу.

В центральном матче 21-го тура украинской Первой лиги «Ингулец» сыграл на выезде вничью с «Минаем» 1:1 .

«Минай» вышел вперед в конце первого тайма - забил Нуриев. На 73-й минуте Мишуренко счет сравнял. В итоге ничья 1:1, которую в свое пользу могут записать гости.

Из других результатов отметим следующие: «Николаев» - «Рух» - 1:1, «Металлург» - «Агробизнес» - 1:3, «Черкащина» - «Металлист 1925» - 1:4.

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Турнирное положение в верхней части таблицы: 1.«Ингулец» - 41 (21), 2.«Металлист 1925» - 41 (21), 3.«Рух» - 40 (20), 4.«Агробизнес» - 40 (20 ) 5.«Минай» - 38 (21). 6.«Волынь» - 38 (20), 7.«Оболонь» - 38 (20).

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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