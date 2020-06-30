Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании

Сегодня в Каталонии состоится принципиальное сражение.

На Камп Ноу Барселона принимает мадридский Атлетико. Встречаются соседи по турнирной таблице, но у команд разные задачи. Барселона после карантина имела 2-очковый перевес над Реалом, а теперь опустилась на второе место. Атлетико ведет борьбу за топ-4 и уже оторвался от Севильи.

Матч Барселона - Атлетико состоится в 23:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Турнирное положение перед матчем

Также, сегодня пройдут матчи Леганес - Севилья (20:30, Футбол 2) и Мальорка - Сельта (20:30, Футбол 3).