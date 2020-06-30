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Пирло возвращается в Ювентус

Пирло возвращается в Ювентус
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм
Бывший полузащитник станет помощником тренера молодежной команды.

Один из лучших полузащитников мира 41-летний Андреа Пирло возвращается в Италию - в Ювентус, с которым его так много связывает.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В Турине чемпиону мира отвели роль помощника главного тренера молодежной команды Ювентус U23 Роберто Баронио. Возможно, с нового сезона Пирло возглавит молодежную команду.

Напомним, до этого Пирло заканчивал карьеру за океаном, поиграв за Нью-Йорк Сити.

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С Ювентусом выиграл четыре титула чемпиона Италии — 2012, 2013, 2014 и 2015, Кубок Италии в 2015 году (первый за 20 лет у туринского клуба), а также дважды Суперкубок Италии в 2012 и 2013 году. Кроме того, достиг финала Лиги чемпионов в 2015 году.

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Все по теме:

Андреа Пирло, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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