Пирло возвращается в Ювентус

Бывший полузащитник станет помощником тренера молодежной команды.

Один из лучших полузащитников мира 41-летний Андреа Пирло возвращается в Италию - в Ювентус, с которым его так много связывает.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В Турине чемпиону мира отвели роль помощника главного тренера молодежной команды Ювентус U23 Роберто Баронио. Возможно, с нового сезона Пирло возглавит молодежную команду.

Напомним, до этого Пирло заканчивал карьеру за океаном, поиграв за Нью-Йорк Сити.

С Ювентусом выиграл четыре титула чемпиона Италии — 2012, 2013, 2014 и 2015, Кубок Италии в 2015 году (первый за 20 лет у туринского клуба), а также дважды Суперкубок Италии в 2012 и 2013 году. Кроме того, достиг финала Лиги чемпионов в 2015 году.