Зигзаг удачи: Интер представил новую форму (Видео)

Миланский Интер представил комплект новой формы на сезон 2020/21.

Черно-синие полосы Интера остались несменными, а вот прямые вертикальные полосы изменили свою форму. Теперь они в виде зигзагов.

"Наш город. Наша мечта. Наше будущее. Сделано, чтобы сломать барьеры", - подписано видео в Твиттере Интера.

Интер входит в тройку лидеров итальянской Серии А и отстает от Ювентуса на 8 очков.

Напомним, что техническим спонсором Интера является фирма Nike.