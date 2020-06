Зигзаг удачи: Интер представил новую форму (Видео)

Черно-синие полосы Интера остались несменными, а вот прямые вертикальные полосы изменили свою форму. Теперь они в виде зигзагов.

"Наш город. Наша мечта. Наше будущее. Сделано, чтобы сломать барьеры", - подписано видео в Твиттере Интера.

Интер входит в тройку лидеров итальянской Серии А и отстает от Ювентуса на 8 очков.

| MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY

— Inter (@Inter) June 30, 2020