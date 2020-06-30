Успех Индзаги: экс-тренер Милана вывел команду в Серию А

Индзаги вывел "Беневенто" в Серию А.

Итальянский футбольный клуб "Беневенто" из одноименного города стал первой командой, которая вышла в Серию А по итогам нынешнего сезона в Серии В.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

В последнем туре чемпионата "Беневенто" переиграл "Стабию" (1:0) и стал недосягаемым для конкурентов - "Кротоне" и "Читтаделлы".

"Беневенто" пробился в Серию А во второй раз в своей истории, впервые это случилось в сезоне 2016/17.

Отметим, что "Беневенто" возглавляет легендарный в прошлом форвард "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги.