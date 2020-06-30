Ливерпулю пророчат второе чемпионство в АПЛ - реакция Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что пока не думает о том, что в следующем сезоне его команда снова станет чемпионом АПЛ.

"Я слышал эти разговоры. Люди считают, что нам под силу завоевать два титула АПЛ подряд. Но это забавно. Это типичная вещь для Англии.

Когда в 2011 году я с дортмундской "Боруссией" стал чемпионом немецкой Бундеслиги, никто не говорил, что мы должны завоевать ещё один титул в следующем сезоне.

Люди могут ожидать от нас, что мы снова станем чемпионами. Это возможно. Но когда я размышляю о следующей кампании, не думаю о ещё одном титуле.

Всё это не означает, что мы этого не хотим. Просто нужно сделать много шагов между "сейчас" и "потом", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль побил рекорд АПЛ.