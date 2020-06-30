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"Спасибо, Полтава!": бразилец Артур покинул Ворсклу

"Спасибо, Полтава!": бразилец Артур покинул Ворсклу
16:17 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Ворскла
Защитник Артур покинул полтавскую Ворсклу. Футболист поблагодарил клуб и болельщиков посредством своего Instagram-аккаунта.

"Спасибо, Полтава! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в клубе. Было здорово ощущать себя частью Ворсклы в эти два года", — написал бразилец.

Артур стал игроком Ворсклы в августе 2018 года. Состав полтавской команды он пополнил на правах свободного агента, выступая перед этим за Интернасьонал. В 2018 году защитник выступал в аренде Бразиль де Пелотас, где провел 5 поединков в Серии В.

В общей сложности, Артур провел за полтавчан 40 матчей. В текущем сезоне на счету 25-летнего бразильца 15 поединков, в которых он отдал три голевых передачи.

Ворскла идет на девятом месте в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Юрия Максимова сыграет со Львовом. Матч запланирован на 3 июля.

Ранее стала известна дата и время начала финального матча Кубка Украины Динамо - Ворскла.

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ФК Ворскла, Артур.

Автор:

Телеграф
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