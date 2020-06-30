Динамо - Ворскла: дата и время начала финала Кубка Украины-2020

Исполком УАФ ранее утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины-2020. По информации пресс-службы полтавского клуба, игра Динамо - Ворскла состоится 8 июля. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

Изначально финал КУ-2020 должен был пройти в Тернополе, затем решающий матч перенесли во Львов. В связи с осложнением ситуации с коронавирусом финальный поединок примет Харьков. Тернополь примет финальный матч в 2021 году.

Напомним, в полуфинальных баталиях турнира Динамо без проблем расправилось с Минаем, а Ворскла в драматическом стиле переиграла Мариуполь в серии послематчевых пенальти.

Отметим, Ворскла является обладателем КУ-2009 года, Динамо побеждало в турнире 11 раз.