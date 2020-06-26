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Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"

Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил в пятницу харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации .

В решающем матче встретятся футболисты киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".

Отметим, сначала финал Кубка Украины сезона-2019/2020 запланировали провести в Тернополе, однако впоследствии исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов. А вот Тернопольский городской стадион утвердили местом проведения финала Кубка Украины следующего сезона.

Ранее Минздрав рекомендовал УАФ перенести из Львова финал Кубка Украины

Напомним, в полуфинале Динамо без проблем расправилось с Минаем, а Ворскла в драматическом стиле переиграла Мариуполь в серии послематчевых пенальти

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Харьков, Львов, ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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