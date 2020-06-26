Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"

В решающем матче встретятся футболисты киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".
Отметим, сначала финал Кубка Украины сезона-2019/2020 запланировали провести в Тернополе, однако впоследствии исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов. А вот Тернопольский городской стадион утвердили местом проведения финала Кубка Украины следующего сезона.
Ранее Минздрав рекомендовал УАФ перенести из Львова финал Кубка Украины
Напомним, в полуфинале Динамо без проблем расправилось с Минаем, а Ворскла в драматическом стиле переиграла Мариуполь в серии послематчевых пенальти.