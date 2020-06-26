Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил в пятницу харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации .