Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире

Полузащитник Реала Хамес Родригес поделился мнением о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду, который выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год.

"Я считаю, что Криштиану - это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас были отличные отношения на поле. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, что у нас с ним все было просто отлично.

Трудно сказать, кто является лучшим футболистом мира, потому что есть много сильных игроков. Но я считаю, что Криштиану - самый беспощадный футболист в мире", - цитирует Хамеса Хамеса издание Sportskeeda.

Напомним, что колумбиец и португалец вместе играли за Реал в период с 2014 по 2017 год. За всю свою карьеру Роналду забил более 700 мячей и отдал более 250 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси в списке претендентов на "Золотой мяч".