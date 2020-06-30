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Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире

Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире
16:50 Сегодня Телеграф isport.ua
Полузащитник Реала Хамес Родригес поделился мнением о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду, который выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год.

"Я считаю, что Криштиану - это игрок, который всегда голоден до голов, который постоянно хочет забивать. У нас были отличные отношения на поле. Когда у меня был мяч, Роналду всегда был рядом, так что думаю, что у нас с ним все было просто отлично.

Трудно сказать, кто является лучшим футболистом мира, потому что есть много сильных игроков. Но я считаю, что Криштиану - самый беспощадный футболист в мире", - цитирует Хамеса Хамеса издание Sportskeeda.

Напомним, что колумбиец и португалец вместе играли за Реал в период с 2014 по 2017 год. За всю свою карьеру Роналду забил более 700 мячей и отдал более 250 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел Месси в списке претендентов на "Золотой мяч".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Футбол, Хамес Родригес.

Автор:

Телеграф
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