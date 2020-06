Пьянич обратился к болельщикам Барселоны (Видео)

Полузащитник пообещал отдать все ради нового клуба:

"Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, Барса"! - сказал Миралем.

@miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”

#PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020