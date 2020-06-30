Пьянич обратился к болельщикам Барселоны (Видео)

Полузащитник пообещал отдать все ради нового клуба:
"Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, Барса"! - сказал Миралем.
@miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”
#PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd
— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020
Напомним, вчера Миралем Пьянич официально стал игроком Барселоны. Каталонский гранд заплатил за боснийца €60 млн. Кроме того, в обратном направлении из Барселоны в Турин отправился Артур Мело.