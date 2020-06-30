Пьянич обратился к болельщикам Барселоны (Видео)

Пресс-служба Барселоны на страничках в соцсетях опубликовала пост с видеообращением новичка команды Миралема Пьянича.

Полузащитник пообещал отдать все ради нового клуба:

"Я очень счастлив. Отдам все для этого клуба. До скорых встреч. Вперед, Барса"! - сказал Миралем.

Напомним, вчера Миралем Пьянич официально стал игроком Барселоны. Каталонский гранд заплатил за боснийца €60 млн. Кроме того, в обратном направлении из Барселоны в Турин отправился Артур Мело.