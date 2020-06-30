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КАН-2021 перенесли на 2022 год

КАН-2021 перенесли на 2022 год
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Кубок африканских наций-2021 был перенесен на 2022-й год. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Исполнительный комитет CAF сегодня, 30 июня, рассмотрел вопрос относительно даты проведения Кубка африканских наций-2021. После консультаций на заседании было принято решение перенести КАН-2021 на январь 2022 года в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Даты несостоявшихся отборочных матчей, а также финального турнира будут объявлены позже.

Напомним, следующий КАН должен пройти в Камеруне. За первенство на материке будут бороться 24 сборные, которые поделятся на 6 групп по 4 команды. В плей-офф турнира выйдут по 2 лучшие команды с каждого квартета, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3-е место в группе. 

Ранее президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций.

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Все по теме:

Футбол, Камерун, Кубок Африканских Наций.

Автор:

Телеграф
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