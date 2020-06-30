КАН-2021 перенесли на 2022 год

Кубок африканских наций-2021 был перенесен на 2022-й год. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Исполнительный комитет CAF сегодня, 30 июня, рассмотрел вопрос относительно даты проведения Кубка африканских наций-2021. После консультаций на заседании было принято решение перенести КАН-2021 на январь 2022 года в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Даты несостоявшихся отборочных матчей, а также финального турнира будут объявлены позже.

Напомним, следующий КАН должен пройти в Камеруне. За первенство на материке будут бороться 24 сборные, которые поделятся на 6 групп по 4 команды. В плей-офф турнира выйдут по 2 лучшие команды с каждого квартета, а также 4 лучшие сборные, занявшие 3-е место в группе.

Ранее президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций.