Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сын легенды бокса "Принца" готовится к дебюту на профи-ринге
Сын легенды бокса "Принца" готовится к дебюту на профи-ринге
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)

Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей

Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Обновлено 01:48 Сегодня Телеграф Укринформ
Футболисты каталонской "Барселоны" и мадридский "Атлетико" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 2:2.

"Барселона" вышла вперед на 11-й минуте благодаря автоголу форварда "Атлетико" Диего Косты. На 19-й минуте гости восстановили равновесие с пенальти. Первым бил Коста, его удар парировал Марк-Андре Тер Штеген, однако арбитр встречи потребовал заново исполнить удар из-за нарушения, и Сауль Ньигес успешно переиграл вратаря "Барселоны".

На 50-й минуте в составе "Барселоны" отличился Лионель Месси с пенальти, но уже на 62-й минуте, Ньигес оформил дубль, вновь реализовав назначенный судьей 11-метровый удар.

"Барселона" с 70 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Примеры, и уступает одно очко мадридскому "Реалу", у которого еще есть игра в запасе. "Атлетико" с 59 очками - третий.

"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)

Голы

1:0 – 11, автогол Диего Коста, 1:1 – 19, пенальти Сауль, 2:1 – 50, пенальти Месси, 2:2 – 62, пенальти Сауль.

Барселона – тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Серджи Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес.

Атлетико – Облак, Арьяс, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 84), Томас, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Диего Коста (Мората, 76).

Предупреждения: тер Стеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Барселона, Футбол, Ла Лига, Атлетико.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
03 Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
04 Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам
05 "А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь