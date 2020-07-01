Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей

Футболисты каталонской "Барселоны" и мадридский "Атлетико" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 2:2.

"Барселона" вышла вперед на 11-й минуте благодаря автоголу форварда "Атлетико" Диего Косты. На 19-й минуте гости восстановили равновесие с пенальти. Первым бил Коста, его удар парировал Марк-Андре Тер Штеген, однако арбитр встречи потребовал заново исполнить удар из-за нарушения, и Сауль Ньигес успешно переиграл вратаря "Барселоны".

На 50-й минуте в составе "Барселоны" отличился Лионель Месси с пенальти, но уже на 62-й минуте, Ньигес оформил дубль, вновь реализовав назначенный судьей 11-метровый удар.

"Барселона" с 70 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Примеры, и уступает одно очко мадридскому "Реалу", у которого еще есть игра в запасе. "Атлетико" с 59 очками - третий.

Голы:

1:0 – 11, автогол Диего Коста, 1:1 – 19, пенальти Сауль, 2:1 – 50, пенальти Месси, 2:2 – 62, пенальти Сауль.

Барселона – тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Серджи Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес.

Атлетико – Облак, Арьяс, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 84), Томас, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Диего Коста (Мората, 76).

Предупреждения: тер Стеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90).