"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)

Один из вопросов выбил специалиста из колеи. Анчелотти спросили, почему Эвертон прощается с защитником Люком Гарбаттом, который числился в клубе 11 лет.

Анчелотти удивился и был явно в недоумении:

"А кто это такой?", - спросил специалист.

"Who?"

Carlo Ancelotti was taken by surprise when asked why Luke Garbutt was leaving Everton after years at the club... pic.twitter.com/uQttkki2Lx

