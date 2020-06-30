"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти накануне матча с Лестер Сити в АПЛ провел видеоконференцию с журналистами.

Один из вопросов выбил специалиста из колеи. Анчелотти спросили, почему Эвертон прощается с защитником Люком Гарбаттом, который числился в клубе 11 лет.

Анчелотти удивился и был явно в недоумении:

"А кто это такой?", - спросил специалист.

"Who?" Carlo Ancelotti was taken by surprise when asked why Luke Garbutt was leaving Everton after years at the club... pic.twitter.com/uQttkki2Lx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 30, 2020

После консультации с помощником Карло отметил, что не знает о ком идет речь и ему нечего ответить.

Отметим, Люк Гарбатт хоть и формально 11 лет является игроком Эвертона большую часть карьеры провел в арендах.

Матч Эвертон - Лестер Сити пройдет 1 июля, начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

После 31-го сыгранного тура Эвертон занимает 12-ю позицию в АПЛ. До еврокубкового места команду отделяют 11 очков.