"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)

Один из вопросов выбил специалиста из колеи. Анчелотти спросили, почему Эвертон прощается с защитником Люком Гарбаттом, который числился в клубе 11 лет.
Анчелотти удивился и был явно в недоумении:
"А кто это такой?", - спросил специалист.
"Who?"
Carlo Ancelotti was taken by surprise when asked why Luke Garbutt was leaving Everton after years at the club... pic.twitter.com/uQttkki2Lx
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 30, 2020
После консультации с помощником Карло отметил, что не знает о ком идет речь и ему нечего ответить.
Отметим, Люк Гарбатт хоть и формально 11 лет является игроком Эвертона большую часть карьеры провел в арендах.
Матч Эвертон - Лестер Сити пройдет 1 июля, начало встречи в 20:00 по киевскому времени.
После 31-го сыгранного тура Эвертон занимает 12-ю позицию в АПЛ. До еврокубкового места команду отделяют 11 очков.