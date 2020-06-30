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"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)

"А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти накануне матча с Лестер Сити в АПЛ провел видеоконференцию с журналистами.

Один из вопросов выбил специалиста из колеи. Анчелотти спросили, почему Эвертон прощается с защитником Люком Гарбаттом, который числился в  клубе 11 лет.

Анчелотти удивился и был явно в недоумении: 

"А кто это такой?", - спросил специалист.

После консультации с помощником Карло отметил, что не знает о ком идет речь и ему нечего ответить. 

Отметим, Люк Гарбатт хоть и формально 11 лет является игроком Эвертона большую часть карьеры провел в арендах.

Матч Эвертон - Лестер Сити пройдет 1 июля, начало встречи в 20:00 по киевскому времени. 

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После 31-го сыгранного тура Эвертон занимает 12-ю позицию в АПЛ. До еврокубкового места команду отделяют 11 очков.

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Все по теме:

Карло Анчелотти, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Люк Гарбатт.

Автор:

Телеграф
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