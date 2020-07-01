Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча

"Ювентус" обыграл "Дженоа" и упрочил лидерство в итальянской Серии А.

Футболисты туринского "Ювентуса" продлили победную серию в чемпионате Италии среди команд Серии А.

В 29-м туре "Ювентус" на выезде нанес поражение "Дженоа" - 3:1.

После перерыва в составе "Старой синьоры" отличились Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73); у хозяев мяч забил Андреа Пинамонти (76).

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу, набрав 72 очка. Туринцы на 4 очка опережают римский "Лацио", который одержал волевую победу в Турине над "Торино" - 2:1.

В 30-м туре 4 июля "Ювентус" встретится с "Торино", а "Лацио" будет принимать "Милан".