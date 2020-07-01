Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)

Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча

Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ
"Ювентус" обыграл "Дженоа" и упрочил лидерство в итальянской Серии А.

Футболисты туринского "Ювентуса" продлили победную серию в чемпионате Италии среди команд Серии А.

В 29-м туре "Ювентус" на выезде нанес поражение "Дженоа" - 3:1.

После перерыва в составе "Старой синьоры" отличились Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73); у хозяев мяч забил Андреа Пинамонти (76).

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу, набрав 72 очка. Туринцы на 4 очка опережают римский "Лацио", который одержал волевую победу в Турине над "Торино" - 2:1.

Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

В 30-м туре 4 июля "Ювентус" встретится с "Торино", а "Лацио" будет принимать "Милан".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
03 Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
04 Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам
05 "А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь