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Манчестер Юнайтед разгромил Брайтон: видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед разгромил Брайтон: видео голов и обзор матча
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Красные дьяволы разобрались с Брайтоном на выезде.

Манчестер Юнайтед борется за топ-4, поэтому каждое очко имеет значение. Игра с Брайтоном была для команды Сульшера из разряда матчей, где не должно быть потерь.

Вперед "красных дьяволов" вывел Гринвуд на 16-й минуте встречи, а уже через 13 минут преимущество гостей удвоил Фернандеш.

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. На 50-й минуте все тот же Фернандеш оформил дубль и поставил точку в матче.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гринвуд, 17, Фернандеш, 29, 50

Брайтон: Райан — Даффи, Данк (Бернардо, 82), Берн — Лэмпти (Троссард, 46), Преппер (Мопе, 46), Стивенс, Биссума, Монтойя — Макаллистер (Муй, 81) — Коннолли (Марч, 87).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 64) — Погба (Мактоминей, 64), Матич — Гринвуд, Фернандеш (Перейра, 63), Рашфорд (Джеймс, 78) — Мартиаль (Игало, 77).

Предупреждение: Шоу.

Турнирное положение после этого матча

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

В следующем туре Манчестер Юнайтед принимает Борнмут, а Брайтон отправляется в гости к Норвичу.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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