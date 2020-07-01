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Рябоконь - о матче с Динамо: Когда выигрываешь, всегда играется веселее

Рябоконь - о матче с Динамо: Когда выигрываешь, всегда играется веселее
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф zbirna.com
Главный тренер черниговцев Александр Рябоконь считает, что самый правильный подход — думать о ближайшем поединке.

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в поединке 28-го тура УПЛ.

— Показалось, что в концовке матча с «Динамо» ваши подопечные выглядели свежее, чем в этом отрезке игры с «Зарей». Почему?

— Возможно, в поединке с «Динамо» был лучше эмоциональный фон, ведь «Заре» мы проигрывали, а в матче с киевлянами вели в счете. Когда выигрываешь, всегда играется веселее.

— После того, как Виктор Цыганков на 86-й минуте сравнял счет, вы думали о победе?

— По ходу матча тренер не должен думать о победе или поражении. Нужно всегда понимать, на каком участке нужно усилить действия своей команды и где найти свой шанс.

— Победой над «Динамо» вы не дали расслабиться конкурентам.

— Думаю, так и есть. Можно сказать, что «Десна» села на хвост своим конкурентам.

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

— «Десна» — один из самых неудобных соперников для «Динамо». В чем секрет?

— Мы еще слишком мало игр сыграли с «Динамо», чтобы делать такие глобальные выводы. Когда сыграем матчей 20, тогда и посмотрим.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Десна, Александр Рябоконь.

Автор:

Телеграф
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