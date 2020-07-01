Марадона - реальный претендент на пост главного тренера сборной Испании

Испанцы готовы пригласить аргентинского легендарного футболиста в свою сборную.

В Испании вскоре состоятся выборы президента Федерации футбола (RFEF), где одним из претендентов является Антонио Торрес. К слову, у Торреса только один конкурент Луис Рубиалес. Икер Касильяс ранее снял свою кандидатуру.

Главным "козырем" Торреса на выборах стал Диего Марадона, с которым у него есть устная договоренность о работе в сборной Испании. Аргентинцу предложат 2-летний контракт с главной целью - выход на ЧМ-2022.

Сейчас Марадона работает наставником клуба "Химнасия и Эсгрима", а сборную Испании возглавляет Луис Энрике.