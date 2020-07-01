В этот день Киев принял финал Евро-2012 (Видео)

Испания защитила титул в матче с Италией.

Ровно 8 лет назад, 1 июля 2012-го года, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся финальный матч Евро-2012.

В финальном матче турнира сыграли сборные Испании и Италии.

Победу одержали футболисты сборной Испании со счетом 4:0, добыв самую крупную победу в истории финалов Евро. Также испанцы установили рекорд – до них никто не выигрывал три подряд крупных турнира (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012).

Давид Сильва открыл счет на 14-й минуте редким для себя голом головой. Затем отличились Жорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата.

"Это больше, чем просто победа. Эти четыре необычных года, на протяжении которых испанский футбол показал себя во всей красе, дарят нам наследие, которое мы можем использовать в будущем с большой ответственностью", - отметил тренер чемпионов Висенте дель Боске.

Испания - Италия 4:0

Голы: Сильва 14, Альба 41, Торрес 84, Мата 88

Испания: Касильяс, Пике, Иньеста (Мата 86), Хави, Фабрегас (Торрес 75), Алонсо, Рамос, Бускетс, Арбелоа, Альба, Сильва (Педро 59)

Италия: Буффон, Кьеллини (Бальцаретти 21), Абате, Маркизио, Балотелли, Кассано (Ди Натале 46), Бардзальи, де Росси, Монтоливо (Мотта 57), Бонуччи, Пирло

Предупреждения: Пике 25 - Бардзальи 45