Названа дата старта чемпионата Китая по футболу

Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля.

Китайская футбольная ассоциация (CFA) приняла решение начать розыгрыш национального первенства 25 июля.

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу организации.

Изначально старт сезона был запланирован на 22 февраля, но матчи были отложены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Все матчи чемпионата пройдут без зрителей, 16 клубов будут разделены на две группы, четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Клубы, занявшие последние места, сыграют друг с другом за сохранение места в высшей лиге.

Даты начала сезона в низших лигах чемпионата пока не определены.