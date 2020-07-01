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Кто рассудит матч Динамо - Шахтер

Кто рассудит матч Динамо - Шахтер
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф УПЛ
29-й тур Favbet Лиги стартует в пятницу.

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 29-го тура чемпионата.

Встречу между «Динамо» и «Шахтером» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

29-й тур

Турнир за 1-6 места

Суббота, 4 июля

19.30 «Динамо» – «Шахтер» – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Евгений Арановский

Воскресенье, 5 июля

17.00 «Десна» – «Колос» – Игорь Пасхал (Херсон)

19.30 «Заря» – «Александрия» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

Турнир за 7-12 места

Пятница, 3 июля

19.00. «Львов» – «Ворскла» – Юрий Иванов (Донецкая область)

Воскресенье, 5 июля

19.30 «Олимпик» – «Днепр-1» – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала

Напомним, матч «Мариуполь» – «Карпаты» официально не состоится.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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