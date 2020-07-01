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Шевченко рассказал, как перед Мундиалем ему срочно нужна была операция

Шевченко рассказал, как перед Мундиалем ему срочно нужна была операция
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф zbirna.com
Экс-нападающий сборной Украины принял решение любой ценой сыграть на мундиале.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил выступления за главную команду страны на чемпионате мира в Германии, на котором он мог бы и не сыграть.

«Не стоит кривить душой: с жеребьевкой на чемпионате мира нам повезло. В группе был явный фаворит — Испания, и две команды, с которыми можно было добиваться победного результата, — Саудовская Аравия и Тунис. Мы понимали, что первый матч будет сложным, но, может, и хорошо, что с испанцами сыграли в самом начале. Тренерский штаб во главе с Олегом Блохиным прекрасно подготовил команду в физическом плане, и выступления на турнире это подтвердили.

У команды были хорошие сборы, но я пропустил практически весь подготовительный период. Заканчивался клубный сезон, который складывался для меня неплохо. Мы дошли с «Миланом» до полуфинала Лиги чемпионов, а мне второй раз в карьере удалось стать лучшим бомбардиром этого турнира. Но в поединке предпоследнего тура Серии А против «Пармы» меня заменили уже на 8-й минуте…

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Врачи вынесли свой вердикт — боковая связка колена была разорвана примерно на 60%. Доктор говорит: «Тебе нужна срочная операция». Спрашиваю: «Сколько займет реабилитационный период?» «От трех до пяти месяцев», — ответил он. Я сразу сказал: «Это невозможно, у меня чемпионат мира!». «Тогда рискуй — это твое решение», — резюмировал врач. Подготовку пришлось пропустить, почти целый месяц я проводил специальные мероприятия, не играл в контрольных матчах, вышел только на полчаса заключительного спарринга с Люксембургом за пять дней до старта турнира. Перед поединком с Испанией Олег Блохин мне сказал: «Я считаю, что ты должен сыграть. Не важно, как ты проведешь этот матч — но с его помощью сможешь набрать кондиции на следующие игры, которые для нас очень важны». В общем, я осознанно шел на этот риск, потому что понимал — такого шанса уже может не быть», – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко, Футбол.

Автор:

Телеграф
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