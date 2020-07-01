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Бавария бесплатно заполучила талант ПСЖ

Бавария бесплатно заполучила талант ПСЖ
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Мюнхенцам удалось заполучить игрока бесплатно.

Мюнхенская Бавария объявила о подписании контракта с французским центральным защитником Танги Ньянзу Куасси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

18-летний Куасси перешел в Баварию из ПСЖ, воспитанником которого является. За основной состав ПСЖ он провел 13 матчей и забил 3 мяча. Он достанется Баварии бесплатно, так как у него завершился контракт с французами.

"Я очень рад возможности играть за Баварию. Это большой клуб с богатыми традициями. Надеюсь, что смогу закрепиться здесь и провести много матчей. Буду усердно работать для этого", - сказал Куасси.

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"Мы очень рады, что смогли привезти Танги Ньянзу Куасси в Баварию. Он один из самых больших талантов в Европе. Он - центральный защитники, но он может закрыть несколько позиций. Мы уверены, что он усилит нашу команду", — заявил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

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ФК Бавария, Футбол.

Автор:

Телеграф
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