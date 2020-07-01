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Вольфсбург уйдет в длительный отпуск перед встречей с Шахтером

Вольфсбург уйдет в длительный отпуск перед встречей с Шахтером
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
"Вольфсбург" определился с подготовкой к ответному матчу с "Шахтером".

Немецкий "Вольфсбург" объявил, что после последнего тура чемпионата Германии по футболу, матч которого команда Оливера Гласнера провела в воскресенье, команда уйдет в отпуск.

Как сообщает официальный сайт клуба, накануне состоялся совместный обед команды, тренерского штаба и персонала "Вольфсбурга".

Команда получила 3 недели отдыха и вернется к работе 22 июля для подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с донецким "Шахтером". А накануне "волки" сдадут два обязательных теста на COVID-19.

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Напомним, что сам матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 или 6 августа. Место проведения поединка пока не определено.

Первый поединок в Германии завершился победой украинского клуба со счетом 2:1.

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Все по теме:

Лига Европы, Бундеслига, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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