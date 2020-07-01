Ибрагимович готов сыграть первый матч после карантина

Нападающий Милана Златан Ибрагимович отправился с командой на матч против СПАЛа.
Швед еще не играл за россонери после возобновления чемпионата Италии из-за травмы икроножной мышцы.
СПАЛ примет Милан сегодня, начало — в 22:45 по киевскому времени.
После возвращения на Сан-Сиро в январе Златан забил 4 гола в 10 матчах Милана во всех турнирах.
38-летнего Ибрагимовича связывают с возможным переходом в Хаммарбю — шведский клуб, долей в котором владеет Златан.
По итогам 28 туров Милан занимает седьмое место в Серии А и отстает от топ-четверки на 15 очков.