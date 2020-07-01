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Зидан: В Ла Лиге еще ничего не решено

Зидан: В Ла Лиге еще ничего не решено
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф terrikon.com
Зидан поделился ожиданиями от матча с Хетафе.

Зинедин Зидан поделился ожиданиями от будущего матча между мадридским «Реалом» и «Хетафе»:

- Я доволен и горд своими игроками, ведь то, что они делают – непросто: нам остается провести еще шесть финалов, нужно выкладываться максимально. Мы в порядке, но в Ла Лиге еще ничего не решено.

Реальность в том, что нам нужно набрать еще 18 очков: нельзя ничего заявлять, пока математически не станешь чемпионом. Я переживал это, будучи игроком: пока еще мы ничего не выиграли – ни я, ни футболисты не забываем об этом

Четыре матча за 9 дней? Я ничего не могу сделать, кроме как хорошо подготовиться к матчам и дать команде восстановиться – ситуация такая, какая есть. Сейчас нужно думать только о завтрашнем матче, мы готовы к нему, как и «Хетафе».

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Уход Хакими? Это наш игрок, но произойти может что угодно: в этом вопросе важна как экономическая, так и спортивная составляющая. Сейчас не подходящий момент, чтобы говорить об этом, хотя в ближайшее время ситуация может разрешиться. Есть клуб, футболист и тренер, и есть вопросы, которые они решают, вот и все.

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Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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