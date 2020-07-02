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Гол-пушка в матче СПАЛ - Милан (Обзор матча)

Гол-пушка в матче СПАЛ - Милан (Обзор матча)
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Милан вырвал ничью против СПАЛа на последних минутах матча.

В 29-м туре Милан пожаловал в город Феррара к одному из аутсайдеров Серии А - СПАЛу. Хозяева поля взялись забивать с первых минут и сделали это дважды. На 30-й минуте у Флоккари получился замечательный гол с дальней дистанции.

Милану едва удалось спасти поединок и увести набранный бал.

Нужно отметить появление в этом матче Златана Ибрагимовича, который вышел н замену на 65 минуте. Это первое появление звездного шведа после травмы.

Обзор матча

СПАЛ — Милан 2:2

Голы: Валоти, 13, Флоккари, 30 — Леау, 80, Викари (в свои ворота)

СПАЛ: Летица — Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) — Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро — Петанья, Флоккари (Фарес, 46)

Милан: Доннарумма — Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) — Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) — Кастильехо, Пакета, Чалханоглу — Ребич (Ибрагимович, 65)

Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)

Предупреждения: Вальдифиори, Летица

Удаление: Д`АЛессандро, 43

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ФК Милан, Футбол, ФК СПАЛ.

Автор:

Телеграф
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