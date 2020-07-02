Разгром от Арсенала и рекорд Обамеянга (Видео)

Лондонский Арсенал разгромил Норвич.

В 32-м туре АПЛ Арсенал принимал аутсайдера турнирной таблицы Норвич. Лондонцы принимали гостей уже на своем родном стадионе.

Форвард канониров Обамеянг дважды забил в первом тайме и установил рекорд Арсенала. Он забил 50 голов за клуб в 79 матчах - это быстрее, чем забивал Тьерри Анри.

В общем победа Арсенала вывела клуб на 7-е место (46 очков), но свой матч не сыграл еще Тоттенхэм (45 очков).

Арсенал - Норвич 4:0

Голы: Обамеянг, 33, 67, Джака, 37, Суареш, 81

Арсенал: Мартинес — Мустафи (Холдинг, 46), Давид Луис, Колашинац — Бельерин (Суареш, 77), Себальос, Джака, Тирни — Нельсон (Уиллок, 58), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Пепе, 82)

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Теттей, Льюис — Трибулл (Айда, 46) — Буэндия (Эрнандес, 46), Рупп (Вранчич, 75), Маклин, Кэнтуэлл (Штиперманн, 75) — Пукки (Дрмич, 46)

Предупреждения: Мартинес — Маклин, Рупп, Вранчич, Штиперманн