Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Ребров признан тренером года
Ребров признан тренером года

Лунин отстоял 100 минут на ноль - Овьедо поднялся из зоны вылета (Видео)

Лунин отстоял 100 минут на ноль - Овьедо поднялся из зоны вылета (Видео)
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Андрей Лунин помог "Овьедо"покинуть зону вылета испанской Сегунды.

Овьедо Андрея Лунина обыграл Мирандес в 37-м туре испанской Сегунды. На 14-й минуте матча Ортуно забил с пенальти и этот счет сохранился до конца матча. Во многом помог украинский голкипер Андрей Лунин, который отстоял очередной матч на ноль.

Нужно сказать, что арбитр добавил целых 10 минут и футболисты отыграли чистыми 100 минут.

Лунин - лучший игрок матча

Видео гола и обзор матча: смотреть на YouTube

Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)

Сегунда. 37-й тур

«Овьедо» – «Мирандес» – 1:0

Гол: Ортуно, 14 (пен).

После этого матча Овьедо опережает Нумансию и Луго на 3 очка, поднявшись из зоны вылета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Овьедо, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
02 Челси представил новую форму с цифрой "3" (Фото)
03 Левандовски размышлял над переходом в Реал: почему сорвался переход
04 Ребров признан тренером года
05 Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь