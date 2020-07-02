Лунин отстоял 100 минут на ноль - Овьедо поднялся из зоны вылета (Видео)

Андрей Лунин помог "Овьедо"покинуть зону вылета испанской Сегунды.

Овьедо Андрея Лунина обыграл Мирандес в 37-м туре испанской Сегунды. На 14-й минуте матча Ортуно забил с пенальти и этот счет сохранился до конца матча. Во многом помог украинский голкипер Андрей Лунин, который отстоял очередной матч на ноль.

Нужно сказать, что арбитр добавил целых 10 минут и футболисты отыграли чистыми 100 минут.

Лунин - лучший игрок матча

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Сегунда. 37-й тур

«Овьедо» – «Мирандес» – 1:0

Гол: Ортуно, 14 (пен).

После этого матча Овьедо опережает Нумансию и Луго на 3 очка, поднявшись из зоны вылета.