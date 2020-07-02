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Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
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Наставник Вест Хэма: Я знаю, что Ярмо может забить

Наставник Вест Хэма: Я знаю, что Ярмо может забить
09:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Тренер верил в украинца.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал выступление украинца Андрея Ярмоленко, забившего победный гол в ворота Челси (3:2).

«Я знаю, что Ярмо может забить! Он делает это на тренировках каждый день, поэтому мы знаем, что он способен на это.

Джаррод (Боуэн) внес свой вклад в создание голов раньше, поэтому я чувствовал, что настало время внести изменения», — сказал Дэвид Мойес после матча.

Напомним, вчера Вест Хэм дома обыграл Челси (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)

Украинец Андрей Ярмоленко, начинавший матч на скамейке запасных, на 78-й минуте появился на поле, заменив Джаррода Боуэна, и на 89-й минуте принес Вест Хэму победу.

Челси с 54 очками идет на четвертом месте АПЛ. Вест Хэм поднялся на 16-ю позицию. От зоны вылета Молотобойцев отделяет три очка.

В следующем туре Челси 4 июля дома примет Уотфорд, Вест Хэм 5 июля на выезде встретится с Ньюкаслом.

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Все по теме:

АПЛ, Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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