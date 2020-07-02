УПЛ: даты и время начала матчей 30 тура

Стали известны даты и время начала матчей 30 тура УПЛ.

Дирекция Украинской Премьер-лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура чемпионата страны по футболу сезона-2019/2020 года.

В очередном туре, в частности, киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Александрией", а черниговская "Десна" примет донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт УПЛ.

30 тур.

Суббота, 11 июля:

17.00. "Колос" (Ковалевка) - "Заря" (Луганск)

19.30. "Днепр-1" - "Львов".

Воскресенье 12 июля:

17.00. "Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк)

17.00. "Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава)

19.30. "Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк)

19.30. "Александрия" - "Динамо" (Киев).