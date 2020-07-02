Сольный проход Альмирона - в обзоре матча Борнмут - Ньюкасл (Видео)

Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Борнмут - Ньюкасл.

В среду, 1 июля, аутсайдер АПЛ Борнмут принимал "середнячка" Ньюкасл. Встреча, проходившая на стадионе "Виталити" завершилась со счетом 1:4.

Сороки уже с первых минут начали аннигиляцию соперника, забив на 5-й минуте встречи. Дуайт Гейл легко переиграл вратаря, выйдя фактически "один на один". Через 25 минут Шон Лонгстафф мощно замкнул передачу с фланга, не оставив шансов Рамсдейлу. Во втором тайме гости вновь преуспели в атаке. Сначала Альмирон промчался к чужой штрафной и изящно положил мяч в угол ворот, а затем Лазаро обыграл вратаря Борнмута в ближнем бою. На все это хозяева ответили странным, но эффективным розыгрышем стандарта: Гослинг фактически запихнул мяч в ворота после скидки партнера.

Борнмут - Ньюкасл 1:4

Голы: Гослинг, 90+3 — Гейл, 5, Лонгстафф, 30, Альмирон, 57, Лазаро, 76

Борнмут: Рамсдейл — Смит, С. Кук (Мефам, 80), Аке, Келли — Брукс (Уилсон, 62), Биллинг (Л. Кук, 46), Лерма (Гослинг, 75), Груневельд (Станислас, 62) — Кинг, Соланке

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Ласселльс, Фернандес, Манкильо (Йедлин, 73) — Сен-Максимен (Лазаро, 62), Шелви, Бенталеб, Лонгстафф (Альмирон, 33) — Гейл (Кэролл, 62), Жоэлинтон (Хейден, 73)

Предупреждения: Келли, Аке

Таким образом, Борнмут продолжает занимает предпоследнее место в лиге, Ньюкасл, в свою очередь, поднялся на 13-е место.

В следующем туре Борнмут отправится в гости к Манчестер Юнайтед (04.07.20), а Ньюкасл примет Вест Хэм (05.07.20)

Напомним, вчера состоялся и матч Вест Хэма, в котором героем встречи стал украинец Андрей Ярмоленко.