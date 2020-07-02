Ляп Пикфорда - в обзоре матча Эвертон - Лестер (Видео)

Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Эвертон - Лестер.

В среду, 1 июля, на стадионе "Гудисон парк" состоялся матч 32-го тура АПЛ Эвертон - Лестер. Итог встречи - 2:1.

Ливерпульская команда уже с первых минут обозначила свои планы на матч. На 10-й минуте поединка главная звезда Ирисок Ришарлисон удачно замкнул прострел с левого фланга. Еще через 6 минут Сигурдссон реализовал 11-метровый, который был назначен после просмотра VAR за игру рукой. Гостям усилиями Ихеаначо удалось отквитать лишь один забитый мяч. Отметим Эвертон едва не потерял победу: в одном из эпизодов Пикфорд чуть не занес круглого себе в ворота.

Эвертон - Лестер 2:1

Голы: Ришарлисон, 10, Сигурдссон, 16 (с пенальти) — Ихеаначо, 51

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Холгейт, Динь — Ивоби (Мина, 68), Гомеш, Сигурдссон, Гордон (Бернард, 79) — Кальверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 57)

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Грей, 81), Прат (Мэддисон, 46), Тилеманс (Перес, 81), Барнс (Ихеаначо, 46) — Варди

Предупреждения: Пикфорд - Ндиди

Таким образом, Эвертон поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, Лестер после "осечки" Челси остался третьим.

В следующем туре Лисы примут Кристал Пэлас (04.07.20), а ливерпульская команда отправится в Лондон на матч с Тоттенхэмом (06.07.20).