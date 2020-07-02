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"Создал немного чуда": Капитан Вест Хэма похвалил Ярмоленко за гол в ворота Челси

"Создал немного чуда": Капитан Вест Хэма похвалил Ярмоленко за гол в ворота Челси
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф ua-football.com
Полузащитник и капитан Вест Хэма Деклан Райс прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ против Челси.

"Мы договорились в перерыве, что на второй тайме выйдем единой командой и первые 10 минут мы ею были! Выглядели прекрасно, Майкл [Антонио] забил гол, наше командное движение был невероятным. А тогда была усталость в ногах, моя ошибка привела к штрафному и Виллиан нанес топовый удар, который невозможно было отразить. И я такой думаю: "О нет, что здесь вообще происходит?!".

Но все изменилось благодаря Майку [Антонио], который оказался слева, благодаря тому, что мяч проскользнул к "Ярме" [Андрей Ярмоленко] и благодаря тому, что он создал немного чуда.

Это итог напряженной работы главного тренера и его штаба, потому что они ежедневно 24 часа в сутки думали о футболе и заботились о своей команде. В этот вечер мы завоевали невероятно сложные три очка для наших фанатов и для тренера.

Видеообзор матча Вест Хэм - Челси доступен у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Деклан Райс.

Автор:

Телеграф
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