Ашраф Хакими официально перешел в Интер

Марокканский защитник Реала Ашраф Хакими перешел в Интер. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Интер объявил о подписании полноценного контракта с Хакими сроком на пять лет.

Миланцы заплатят за талантливого защитника € 40 млн, еще € 5 млн мадридцы могут получить в виде бонусов.

Хакими привлек внимание топ-клубов, выступая в аренде за дортмундскую Боруссию с 2018 года. За два сезона в Германии Ашраф появлялся на поле 54 раза. В сезоне 2019/20 марокканец забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, сезон в Бундеслиге уже завершен. Дортмундская Боруссия заняла второе место. Интер, в свою очередь, ведет борьбу за призовые места в Серии А, на данный момент Нерадзурри занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ювентуса на 8 очков.

Ранее Интер представил новую форму.